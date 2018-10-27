Выходные в декабре: как будут отдыхать украинцы

27.10.2018 21:44

В декабре 2018 года украинцы будут отдыхать 23−25 декабря и 30 декабря — 1 января 2019 года, в связи с этим предусмотрены две рабочие субботы.

В частности, работать будем 22 декабря вместо понедельника 24 декабря, и 29 декабря вместо 31 декабря.

Согласно статье Кодекса законов о труде Украины, 25 декабря (Рождество Христово) и 1 января (Новый год) установлены нерабочими.

Правительство рекомендовало руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести рабочие дни.

Источник from-ua