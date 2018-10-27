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За отопление в Украине можно платить в четыре раза меньше – Зубко

27.10.2018 08:09
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За отопление в Украине можно платить в четыре раза меньше – Зубко

Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя повышение цены на газ с 1 ноября 2018 года, меры по энергоэффективности могут позволить уменьшить сумму в счетах за отопление вчетверо.
«Мы не сможем в 2,5 раза уменьшить цену на газ, но мы способны в четыре раза уменьшить коммунальные счета», – цитирует пресс-служба вице-премьера его слова.
Зубко привел в пример дом в Днепровском районе Киева. По словам вице-премьера, жильцы этого дома за счет проведенных энергоэффективных платили за потребляемую тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне восемь грн за 1 кв. м., тогда как соседние дома – 32 грн за 1 кв. м.
«Достигнута экономия в четыре раза, и этот путь абсолютно осуществимый», — отметил Зубко.
Чиновник рассказал, что за счет внедрения учета тепловой энергии, работающей программы «теплые кредиты», муниципальных программ, запуска Фонда энергоэффективности украинцы смогут как контролировать потребление тепловой энергии и существенно уменьшить суммы в счетах за коммунальные услуги.
«80% домов по стране уже имеют домовые счетчики. Десятки домов получили энергетические сертификаты и уже имеют понимание о своем потреблении. … Все необходимые инструменты есть, необходимо в первую очередь само желание людей двигаться в этом направлении«, – подчеркнул Зубко.
Источник mhub.top



Теги: Украина, Донбасс, отопление, оплата
 
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