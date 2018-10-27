"Жду, когда начнут расстреливать": ненавидящий Украину Кот выдал на росТВ "страшилку" об Украине. ВИДЕО

27.10.2018 09:58

Кот "завел" старую пластинку на росТВ о том, что в Украине "истребляется" русский язык, а Киев идет по пути "фашистского" государства, искореняя из своего публичного пространства язык "братьев".

Такое бредовое заявление сбежавший в Москву предатель Украины Юрий Кот озвучил на эфире у пропагандистов, передает "Диалог.UA".

"Я жду, когда начнут расстреливать за то, что человек говорит на русском языке. Украина идет по пути фашизма", - рассказывал в студии Кот.

Он также утверждал, что Украина угробит и свой национальный язык. Люди запуганы, так как якобы в Украине за репосты в соцсети уже вызывают к следователям и разбираются.