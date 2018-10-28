Беларусь не против вмешаться в войну: Лукашенко договорился с Россией, и готовит миротворцев на Донбасс

28.10.2018 08:03

Несмотря на, казалось бы, теплую встречу президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко, которая состоялась в Гомеле в пятницу, 26 октября, возникло немало вопросов к месседжам, озвученным "бацькой".

В частности, нежелание Лукашенко говорить об оккупации Крыма, а также его неоднозначная позиция о войне в Донбассе может свидетельствовать о предварительном согласовании заявлений главы Беларуси с Кремлем Такое мнение высказал "Апостроф" эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Диалог.UA".

То, что встреча Порошенко и Лукашенко состоялась – это очень позитивный фактор в плане формирования доверия, дальнейшего развития торгово-экономических отношений и взаимного инвестирования в экономику обеих стран. Впрочем, сам формат "гомельского рандеву" немножко отдает "совковым" душком, что было очень характерно для Советского Союза и первых лет независимости Украины. И мы знаем, чем это закончилось в отношениях с Россией. Понятно, что звучали сентиментальные воспоминания обоих президентов, поиски семейных корней. Но не забывайте: Дмитрий Медведев в свое время нашел корни в Донбассе – и мы хорошо знаем, чем это кончилось. Главный момент – заявления Лукашенко относительно вопросов безопасности очевидно были согласованы с Кремлем, учитывая содержание его заявлений. Лукашенко затронул вопрос украинско-российских отношений и ситуации на Востоке Украины, минуя ситуацию в Крыму. Господин Лукашенко использовал этот формат для того, чтобы в очередной раз провозгласить и донести до сообщества обеих стран и мирового сообщества ту же позицию, которую исповедует и Кремль – не надо никаких миротворческих миссий, никаких посредников, а отношения нужно выяснять в двустороннем формате. Это говорит о том, что Беларусь как часть союзного государства с Россией продолжает находиться в тесных связях с Кремлем, а господин Лукашенко четко идет в фарватере Кремля по этой проблематике. Безусловно, его заявление о том, что Украине нечего бояться Беларуси – конечно, позитивное и вселяет определенный оптимизм. Но когда он говорит, что вместо танков пойдут комбайны и тракторы – то помним, как Путин говорил, что на Донбассе воюют комбайнеры и шахтеры. Эти заявления Лукашенко вызывают у меня определенные нездоровые аналогии и заставляют делать определенные выводы на перспективу. В то же время то, что господин Лукашенко поднял вопрос украинско-российских отношений – не было предварительно согласовано с президентом Украины, потому что у них перед этим была встреча тет-а-тет, и, очевидно, они могли бы эту тему обсудить. Это заявление очень уязвимо и неоднозначно, а позиция Беларуси не всегда благоприятна для Украины – мы это видели и при голосовании в ООН и других международных институтах. Вспомним и военные учения Запад-2017 (совместные масштабные военные учения России и Беларуси – "Апостроф"), задержание украинца Павла Гриба, которого Беларусь отдала российской ФСБ, задержание украинского журналиста в Минске. Поэтому этот спич Лукашенко оказался несколько неожиданным и для президента Украины. Но Петр Порошенко очень своевременно взял слово после Лукашенко и расставил все акценты, подтвердив, что Россия является агрессором. Безусловно, господин Лукашенко с подачи Кремля пытался поставить украинского президента в ситуацию, когда нужно было развить тему вроде выяснения отношений в формате Украина–Россия. Но Порошенко довольно изысканно ответил на спич своего белорусского коллеги. И еще один важный момент. Попытки Лукашенко донести месседжи Кремля к Украине и мировому сообществу свидетельствует о том, что Россия пытается искать какие-то пути выхода из того тупика, в который она загнала себя агрессией против Украины и оккупацией Крыма. С учетом того, что Лукашенко абсолютно забыл о Крыме, четко прослеживается та стратегия, которую пытается реализовать Путин – обменять Донбасс на Крым. И то, что Кремль готов пойти на определенные уступки, подтверждает, что санкции Запада действуют, а Украина заняла твердую и правильную позицию решения этого вопроса. Конечно, доверие с Беларусью надо формировать, но, учитывая, что Лукашенко идет в фарватере политики Путина, необходимо быть бдительными и ни в коем случае не уменьшать нашу обороноспособность. Стоит отдельно упомянуть и о пассаже Лукашенко о том, как Беларусь может вмешаться в войну на Донбассе. Лукашенко заявил, что не признает никакого посредничества и миротворчества. Москва давно предлагала, чтобы в миротворческом контингенте в Донбассе были белорусы, казахи или другие союзные с Кремлем страны, которые являются членами так называемого ОДКБ. Украина ни в коем случае не может допустить такого сценария, несмотря на целомудренную и миротворческую риторику Кремля. Поэтому я не исключаю, что господин Лукашенко имел в виду то, что Беларусь может быть готова предоставить свой контингент в миротворческой миссии ООН. Именно таким образом Беларусь может вмешаться в войну. И напоследок – дипломатия это одно, объятия президентов – другое, но не надо забывать, кем является Беларусь, и какую политику ведет сам Лукашенко. В любом случае здесь нельзя терять бдительность. Напомним, Порошенко аплодировали в Гомеле, когда он нарушил протокол и жестко высказался о России. Добавим, президент Украины заявил, что не позволит Кремлю использовать границу дружбы между Украиной и Беларусью.