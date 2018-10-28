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ЧП в Луганской области: в шахте, где бастуют шахтеры, произошел мощный обвал

28.10.2018 23:25
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ЧП в Луганской области: в шахте, где бастуют шахтеры, произошел мощный обвал

Как пишет replyua.net со ссылкой на сообщение главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынец в «Фейсбук», в воскресенье, 28 октября стало известно, что в Луганской области на шахте имени Капустина, где в результате длительной невыплаты зарплаты бастуют шахтеры, произошел обвал.

В частности, в сообщении говорится, что в результате обвала был залит шестой западный полевой откаточный штрек. По предварительным данным, которые были сделаны в результате осмотра места происшествия, заваленными оказались десять метров погонных горной выработки. Вся проблема в том, что именно здесь находятся те самые 16 шахтеров, которые бастуют вместе с нардепом Сергеем Каплиным. После оценки ситуации горняки пришли к выводу, что они имеют два запасных выхода на поверхность. 



Теги: Донбасс, шахта, забастовка, обвал
 
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