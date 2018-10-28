НКРЭКУ вводит мониторинг качества отопления

28.10.2018 21:31

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) впервые вводит мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения, сообщается на сайте комиссии.

Как отмечается в сообщении, на открытом заседании в пятницу регулятор принял проекты форм отчетности НКРЭКУ №15 "Отчет по показателям непрерывности теплоснабжения и качества тепловой энергии" (годовая) и №16 "Отчет по показателям коммерческого качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения" (квартальная).

Это позволит комиссии получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям. Первое – это непрерывность теплоснабжения (ежегодно): средняя продолжительность перерывов в теплоснабжении, количество перерывов, средняя продолжительность ликвидации последствий аварии сверх допустимого срока. Второе - качество теплоносителя (ежегодно): количество случаев несоблюдения параметров давления и/или температуры по результатам проведенных измерений. Третье - коммерческое качество предоставления услуг (ежеквартально): количество предоставленных услуг, количество и процент услуг, при выполнении которых превышены установленные сроки.

"Введение мониторинга позволит регулятору уже сейчас - информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению лицензиатов Комиссии; в перспективе - учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Планируется, что проект форм отчетности будет опубликован на сайте НКРЭКУ для получения замечаний и предложений от всех заинтересованных сторон, и дальнейшего их публичного обсуждения.

При введении нового мониторинга был использован опыт Комиссии по мониторингу и регулированию качества услуг в сфере электроснабжения, который осуществляется с 2006 года, в сфере газоснабжения, а также в сферах централизованного водоснабжения и водоотвода (все осуществляются с 2017 года).

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Источник Интерфакс