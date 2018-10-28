Возвращение Азовского моря: в России испугались помощи НАТО Украине

28.10.2018 21:05

Приглашение Украиной кораблей НАТО для проведения учений в Азовском море усугубит конфликт и напряженность возле границ с Россией.

Как передает RT, с таким заявлением выступил зампреда комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, утверждая, что таким способом Киев хочет создать напряжение в информационном пространстве и "понравиться западным спонсорам".

Россиянин убежден, что в случае разрыва договора о совместном использовании Азовского моря "в первую очередь пострадает Украина".

"Данные шаги не ведут к нормализации взаимоотношений, выстраиванию конструктивного диалога между двумя государствами, а, наоборот, ведут к конфронтации и усилению напряженности вблизи наших границ", — заявил Швыткин.

Источник from-ua