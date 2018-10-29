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Гройсман сделал заявление о ликвидации «Нафтогаза»
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" будет ликвидирована в будущем, так как этого требует европейское законодательство, пишет Главред.
"В любом случае разъединение "Нафтогаза" неизбежно: это предусматривает европейское законодательство - добыча газа с одной стороны, а транспортировка и хранение - с другой. Таково требование Евросоюза, и если мы хотим стать единой частью энергетического сообщества, энергетической системы, то должны пойти на этот шаг", - сказал Гройсман в интервью агентству "Укринформ".
По словам премьера, на сегодня это невозможно, поскольку в случае ликвидации компании Украина не сможет взыскать долг $2,6 млрд с российского газового монополиста "Газпром".
Кроме того, специалисты и эксперты независимого наблюдательного совета должны разработать модель реорганизации НАК.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Нафтогаз, ликвидация, Гройсман
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