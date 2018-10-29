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Как оформить субсидию через Интернет: пошаговая инструкция
Получить жилищную субсидию украинцы теперь могут не выходя из дома, так как подать документы для назначения субсидии можно онлайн на правительственном портале.
Styler подготовил для вас полную пошаговую инструкцию того, как это сделать.
1. Для получения помощи нужно зайти на правительственный портал, где создан отдельный раздел Субсидия.
2. Далее. Чтобы ознакомиться с услугой и списком документов, вам достаточно иметь адреса электронной почты, куда придет код для входа на сайт.
3. На втором этапе нужно заполнить заявление и декларацию о доходах и расходах.
4. Официально отправить документы на субсидию можно будет после того, как вы подтвердите личность с помощью электронной подписью, либо через BankID.
5. Узнать, была ли назначена субсидия, можно с помощью сервиса Единого государственного реестра получателей субсидий, перейдя по ссылке.
Отметим, что коммунальная субсидия предоставляется с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона, но не более чем на 12 месяцев и рассчитывается:
на неотапливаемый сезон — с 1 мая по 30 сентября;
на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.
Отметим, что эта услуга совершенно бесплатна.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Интернет, субсидия, инструкция
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