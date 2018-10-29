- Передача Андреевской церкви Константинополю. Почему это важно?14:46
- "Отрезали жертвам уши и кормили собак", - задержана банда безжалостных убийц во главе с россиянином - дикие кадры 14:30
- Нужна ли переселенцам проверка УТЗСН? Что делать, если пенсию заблокировали, а проверки нет? Инструкция и контакты юристов14:15
- Украинцы будут платить за газ больше, чем в Евросоюзе14:02
- Кошки против собак: в Мариуполе подрались любители животных13:46
- «По приказу Путина». Житель Мелитополя объяснил, почему убил сына13:32
- Субсидии в Украине: Кабмин принял решение13:15
- В «ДНР» поселок уже неделю живет без энергоснабжения13:00
- Как поменяются правила прописки в Украине12:45
- Украине нужно готовиться воевать асимметрично, – военный эксперт12:35
Как поменяются правила прописки в Украине
Процесс прописки и выписки хотят облегчить, но за неправдивую информацию грозят штрафы.
Вскоре в Украине могут поменяться правила регистрации места жительства. В Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 9218 «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине», который радикально меняет саму суть адресной регистрации. Первую версию документа чиновники показали еще в апреле этого года. И хотя с тех пор его несколько видоизменили, авторы декларируют перед собой все ту же цель – облегчить процесс прописки и выписки из жилья.
А заодно – собрать побольше данных об украинцах, — передает ubr.ua.
Нынешнюю процедуру сложно назвать дружелюбной. Как рассказала UBR.ua юрист ЮК «ВОЛХВ» Александра Чигрина, чтобы поставить штамп в паспорте, украинцам приходится собирать от 3-х до 5-ти различных документов, которые затем следует отнести в орган регистрации или районный центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Часто не обходится без очередей и нервов.
Побороть все эти неприятности и призван документ. Впрочем, и в нем не обошлось без спорных моментов.
Ключевое ноу-хау проекта – разрекламированный декларативный принцип. Для того чтобы зарегистрировать место жительства необходимо будет лишь подать заявление. Для этого достаточно посетить любой орган регистрации/ЦПАУ. Или вовсе заполнить бумагу в электронном виде на сайте либо отправить почтой. Проверять достоверность данных без веской на то причины не станут. С одной стороны, свобода, с другой – риски.
Бороться с последними будут штрафами, причем, отнюдь не драконовскими. Вся ответственность за подачу недостоверных данных ляжет на плечи самих заявителей. Если выяснится, что человек умышленно указал неверный адрес, ему грозит штраф в размере 850-1700 грн. А при повторном нарушении 1700-3400 грн. Хотя это далеко не единственный способ защиты от подлога. А в ряде случаев чиновники смогут попросить прописанного подтвердить свое проживание по месту регистрации:
По заявлению владельца квартиры или другого зарегистрированного в ней человека о том, что лицо, которое зарегистрировало место жительства не проживает в ней.
По обращению одного из родителей о том, что ребенок не проживает по месту регистрации.
По обращению властей, которые получили документально подтвержденную информацию о том, что лицо не проживает в жилье.
При поступлении в школу – если руководство последней попросит подтвердить проживание ребенка на «обслуживаемой» территории.
В случае подачи жалобы на решение об аннулировании регистрационных действий.
Если информация, содержащаяся в реестре терробщины (их должны будут создать до 1 января 2020 года), указывает на то, что в квартире зарегистрированы более трех семей.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, правила, прописка
- Новые правила безвиза.Изменение правил вьезда в Шенгенскую зону
- В Украине изменились правила установки домовых счетчиков
- Переход на зимнее время 2018: когда в Украине переведут часы
- Коломойский стал лидером партии УКРОП
- Коллапс с похоронами в Украине: все об ужасах новых правил
- В Украине приняли новые валютные правила: что и как изменится
- Нужна ли переселенцам проверка УТЗСН? Что делать, если пенсию заблокировали, а проверки нет? Инструкция и контакты юристов14:15
- Кошки против собак: в Мариуполе подрались любители животных13:46
- В «ДНР» поселок уже неделю живет без энергоснабжения13:00
- Украине нужно готовиться воевать асимметрично, – военный эксперт12:35
- Бывший секретарь Донецкого горсовета прокомментировал свое задержание «ДНР»12:05
- В Горловке планируют демонтировать на металлолом одну из шахт11:35
- «Мой батальон не получает зарплату». Прилепин пожаловался на Пушилина11:18
- Гибридная армия РФ надолго запомнит этот смертельный контрудар ВСУ: 3 боевиков были убиты, шесть ранены 09:51
- Жители Донбасса массово отрекаются от РФ09:30
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре08:36
- Передача Андреевской церкви Константинополю. Почему это важно?14:46
- "Отрезали жертвам уши и кормили собак", - задержана банда безжалостных убийц во главе с россиянином - дикие кадры 14:30
- Нужна ли переселенцам проверка УТЗСН? Что делать, если пенсию заблокировали, а проверки нет? Инструкция и контакты юристов14:15
- Украинцы будут платить за газ больше, чем в Евросоюзе14:02
- Кошки против собак: в Мариуполе подрались любители животных13:46
- «По приказу Путина». Житель Мелитополя объяснил, почему убил сына13:32
- Субсидии в Украине: Кабмин принял решение13:15
- В «ДНР» поселок уже неделю живет без энергоснабжения13:00
- Ученые впервые создали жидкого робота (ВИДЕО)12:55
- Как поменяются правила прописки в Украине12:45
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу17:55
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Как выдают себя женщины, которые имитируют16:03
- Армійські дебілізми: Чим більше в армії дубів, тим "крепше" наша оборона14:16
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- «Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков
- "Летел" пьяным на скорости 140 км/ч": "министр" "ЛНР" Сидоров устроил резонансное ДТП на КПП "Изварино"