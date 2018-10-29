Общежития вместо казарм. Когда военные будут жить в новых условиях?

29.10.2018 15:00

За последние четыре года количество армейцев увеличилась почти на 75%. Сегодня в Украине 255 тысяч военных, из них около 170 тысяч – контрактники. Пропорционально увеличению личного состава ВСУ возрос и квартирный вопрос. В очереди на получение жилья стоят 47 тысяч служащих, а контрактники часто должны снимать жилье или тесниться в старых казармах для срочников. В Минобороны обещают, что совсем скоро ситуация изменится, и до конца года тысячи контрактников будут жить в комфортных общежитиях.





Самый крупный жилищный проект Минобороны

В прошлом году по инициативе Президента Петра Порошенко Министерство обороны Украины начало масштабный проект по постройке «улучшенных» казарм, а, по сути, общежитий, для контрактников ВСУ. В 21 области планируется возвести 184 общежития для 23 тысяч военнослужащих.

На реализацию проекта государство выделило 2,6 млрд грн с конфискованных денег окружения экс-президента Виктора Януковича. Строят жилье подрядчики, выигравшие тендеры в системе «ProZorro». Ориентировочный срок сдачи каждого объекта – 7 месяцев.

«Средняя ожидаемая стоимость одной казармы, согласно экспертным отчетам, составляет 17,3 млн грн. Эта сумма (средняя стоимость, – ред.), согласно заключенным договорам, составляет 15,3 млн грн. Экономия с помощью «ProZorro» достигается почти 2 млн грн», – рассказал заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины полковник Александр Чергинец.

По данным Минобороны, уже идет строительство 165 зданий, некоторые из них – на финальной стадии. Например, в Старычах на Львовщине сейчас строится 8 общежитий: 4 из них будут сданы в эксплуатацию уже в ноябре, а еще 2 – в декабре. Всего в них поселится 1000 солдат ВСУ.

Конечно, на пути реализации проекта были и препятствия. По плану 184 общежития должны были появиться до конца года. Однако часть подрядчиков, получив 30% аванса, притормозили строительство. Через срыв сроков Минобороны разорвало договоры с этими компаниями, поэтому пришлось проводить повторные тендеры. В частности, такая ситуация сложилась на Черниговщине. А на некоторых стройплощадках жалуются, что работы ведутся медленнее, чем ожидалось, из-за нехватки рабочих.

Пятеро вместо сотни

Каждое общежитие возводится по типовому проекту: оно двухэтажное и блочного типа. Основной акцент – на комфорте и энергоэффективности. Здания имеют утепленную кровлю, фасад и пол, а также металлопластиковые окна, что позволит уменьшить расходы на отопление. В ведомстве отмечают, что архитекторы и дизайнеры учли пожелания будущих жильцов.

В отличие от советских казарм, где в одном помещении спали 100-200 бойцов, комнаты в общежитиях рассчитаны на 5 человек. Каждый блок будет иметь свой туалет и душ. А на этаже будет общая кухня-столовая, а также прачечная. Всего в здании будет проживать 125 человек.

«В этих общежитиях будут жить солдаты-контрактники. И неважно, он служит водителем, или инструктором, или снайпером. В одну комнату заселят по 5 человек. Что касается сержантов, то они будут жить в комнате по 3 человека. Заместитель командира взвода, например, будет жить уже один в комнате», – пояснил руководитель Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук.

Согласно проекту, у каждого военного будет современная кровать, стул, прикроватный шкаф и шкаф для одежды. Предполагается, что контрактники будут жить в общежитии без семей.

Служебное жилье, как на Западе

Такая масштабная стройка общежитий для Вооруженных сил Украины, с одной стороны, является реанимацией военных городков, а с другой, переходом к новой – западной – модели организации жилья для солдат. В Польше, Великобритании, США и других странах НАТО военные полностью обеспечены жильем на время службы, а после нее – получают финансовую поддержку, чтобы приобрести собственное жилье. К такой системе должна обратиться и Украины, убеждены эксперты Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО), которые проанализировали по просьбе Минобороны действующую «квартирную проблему» ВСУ.

Собственно, 184 будущие общежития для контрактников – первый шаг к этому. По словам главы государства, эту программу необходимо продолжить и предусмотреть в бюджете финансирование и на следующий год. Более того, ее следует расширить. Уже разработаны аналогичные проекты служебного жилья для сержантов. Это – дома с квартирами-студиями.

«Подчеркиваю, что все эти квартиры – или общежития, или студии, или мы можем их назвать даже гостиничные номера, чтобы они точно не подлежали приватизации и были служебным жильем на территории частей, построенные без учета расходов на сети на землю, экономя каждую копейку, – отметил Президент Петр Порошенко и добавил: «Это будет служебное жилье, и любой военнослужащий, приезжающий в состав бригады, будет иметь возможность расположиться в комфортных жилищных условиях».

Относительно офицеров ВСУ, то для них планируется ввести денежную компенсацию на приобретение собственного жилья. По мнению экспертов, существующая система «очереди» на квартиру от Минобороны неэффективна и коррумпированна, ведь за последние годы она мало продвинулась.

Впереди у Минобороны, депутатов и волонтеров еще немало работы. Нужно создать действенный финансовый механизм, который бы защитил интересы как военных, так и государства. А также разработать законы, которые разграничат в правовом поле понятия служебного и частного жилья военнослужащих.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля