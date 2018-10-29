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«По приказу Путина». Житель Мелитополя объяснил, почему убил сына

29.10.2018 13:32
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«По приказу Путина». Житель Мелитополя объяснил, почему убил сына

Житель Мелитополя, убивший своего малолетнего сына признался, что страшное преступление он сделал «по приказу Путина». Об этом сообщают местные СМИ.

Полиция считает, что мужчина совершил преступление во время приступа шизофрении. Отмечается, что во время допроса он вел себя неадекватно и заявлял, что к преступлению его подтолкнул голос президента России Владимира Путина. Так, СМИ отмечают:

«Правоохранители говорят, что обвиняемый психически не здоров и совершил преступление во время приступа шизофрении. Сотрудники суда подтверждают, что во время вынесения приговора Сергей давал неадекватные показания. В частности, он говорил, что убийство ему приказал совершить Путин».

Как отмечают некоторые соседи убийцы, мужчина был алкоголиком и наркоманом. В то же время другие очевидцы сообщили, что он был хорошим отцом сын в последнее время жил с ним, а в неадекватном состоянии они его вообще не видели.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, Мелитополь, шизофрения, убийство, сын
 
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