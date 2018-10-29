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Штраф за камуфляж: В Раде зарегистрирован законопроект
В Украине хотят усилить ответственность за нарушение запрета на ношение официального военного камуфляжа теми, кто не имеет на это права. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.
Как отмечают авторы проекта закона, «вопрос установления ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, ношения военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований и надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего защитника Украины особенно актуален ввиду того, что на территории Украины уже 5-й год продолжается военный конфликт».
Зарегистрированный законопроект, как говорится в пояснительной записке, «во-первых, предусматривает денежное наказание за незаконное ношение военной формы со знаками различия, а во-вторых, значительно усиливает наказание за незаконное ношение государственных наград».
Также авторы отмечают, что основной целью и задачей законопроекта является «усиление уважения к лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борцов за независимость Украины в XX веке и участников Революции Достоинства».
Если предлагаемые нормы будут приняты, за их нарушение люди будут платить штраф в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, а соответствующая форма одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, будет конфискована.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, законопроект, камуфляж, Верховная Рада
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