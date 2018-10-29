Синоптик розповіла якої погоди українцям чекати у вівторок, 30 жовтня

29.10.2018 22:19

Відомий народний синоптик Наталя Діденко опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук свіжий прогноз погоди на вівторок, 30 жовтня, передає replyua.net.

Так, за словами експерта, у той час, коли у Європі вирують циклони, в Україні буде сприятлива погода. «30 жовтня в Україні очікується суха тепла погода. Якщо ви бачите (бо я приблизно здогадуюсь на малому екрані, враховуючи все ж досвід) карту, то видно, що навколо України вирують циклони, фронти, штормові вітри, дощі і навіть сніг у, наприклад, Іспанії, Італії та Німеччині. А в нас - синоптична ідилія», - зазначила Діденко.



Вона також наголосила, що місцями в Україні повітря прогріється до двадцяти градусів із позначкою плюс. Завтра буде сухо по всіх території країни. Діденко також попередила українців, що вже з листопада буде трішки прохолодніше. «У вівторок скрізь без опадів, температура повітря +13+18 градусів, на Півдні, південному сході та в Центрі до +20 градусів. У північних районах та на північному сході +10+12 градусів. Не забувайте про тумани та серпанки, які можуть зависати на пів дня і стримувати температуру повітря. У Києві завтра буде суха погода, близько +14 градусів. Надалі в Україні тепло втримається, з листопада очікується скромне похолодання», - закінчила свій прогноз синоптик.