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У берегов Нигерии пираты захватили судно с гражданином Украины на борту
29.10.2018 19:31
Пираты захватили грузовое судно Pomerania Sky у берегов Нигерии, один из членов экипажа является гражданином Украины. Об этом сегодня, 29 октября, сообщило польское радио RMF.FM.
По информации СМИ, судно шло под флагом Либерии из порта Анголы. Захват произошел в субботу, 27 октября, на расстоянии 50 морских миль от побережья Нигерии. Экипаж успел подать сигнал о помощи. Корме украинца в составе команды корабля находятся восемь поляков и два филиппинца.
По предварительным данным, во время захвата никто из моряков не пострадал.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, пираты, Нигерия
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