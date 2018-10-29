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"Уничтожен полностью", - атака на позиции ВСУ у Донецкого аэропорта обернулась катастрофой для "ДНР"
В районе Донецкого аэропорта был полностью уничтожен блиндаж боевиков "ДНР", который накрыл мощный огонь минометов 82-го калибра.
Выяснилось, что боевики нанесли удар по своим же позициям, когда пытались атаковать украинские укрепления. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил волонтер Юрий Мысягин.
Он отметил, что указанные события произошли в окрестностях Донецкого аэропорта, где позиции ВСУ были зажаты между фланговыми укреплениями "ДНР". Боевики решили нанести по украинской армии удар минометным огнем, однако допустили фатальную ошибку и накрыли позиции своих сослуживцев.
Боевики не смогли сделать поправку при стрельбе на метеоусловия, что спровоцировало мощный удар по своим же позициям. "Накрыли позицию своего же батальна, которая находится от нас справа. Так отлично отработали, что блиндажа справа уже нет. Уничтожен полностью", - написал Мысягин.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, аэропорт, ДНР, ВСУ, аэропорт Донецк
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