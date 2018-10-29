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В РФ пообещали выстроить «оборонительные эшелоны», если Украина вступит в НАТО
Вступление Украины и Грузии в нато станет военной и экономической проблемой для России, так как ей придется строить оборонительный пояс близ Сочи. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Российский политик отметил:
«Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы — Сочи. Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно».
По его словам, России «придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны» и добавил:
«И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, НАТО
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