В РФ пообещали выстроить «оборонительные эшелоны», если Украина вступит в НАТО

29.10.2018 16:30

Вступление Украины и Грузии в нато станет военной и экономической проблемой для России, так как ей придется строить оборонительный пояс близ Сочи. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Российский политик отметил:



«Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы — Сочи. Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно».



По его словам, России «придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны» и добавил:

«И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины».

Источник: https://donpress.com