Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"В России выросли антиукраинские настроения", - в "Левада-центре" рассказали о неприязни россиян к украинцам

29.10.2018 20:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"В России выросли антиукраинские настроения", - в "Левада-центре" рассказали о неприязни россиян к украинцам

Антиукраинские настроения среди граждан Российской Федерации заметно возросли.

Глава исследовательской организации "Левада-центр" Лев Гудков рассказал, что жители "империи" стали хуже относиться к украинцам и мигрантам.

Он отмечает, что уровень ксенофобии в РФ сейчас намного выше, чем в период распада СССР, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Интерфакс". По словам эксперта, антиукраинские настроения в российском социуме выросли, кроме того, ухудшилось отношение к цыганам и мигрантам. 

Расистские лозунги разделяет 20-30% населения России. Гудков добавил, что последний всплеск этнонациональной напряженности наблюдался пять лет назад. Причиной ненависти граждан РФ к украинцам стал конфликт России с Европой и война на Донбассе, вызванная агрессией Кремля. Ранее Гудков призвал Медведева извиниться за вранье о "заказном" опросе организации о рейтинге премьера. 

 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, ксенофобия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх