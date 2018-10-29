Вакарчук наконец рассказал, будет ли он идти в президенты: ответ поразил многих

29.10.2018 21:17

Украинский певец Святослав Вакарчук впервые ответил собирается ли он участвовать в выборах президента Украины

Во время лекции в Харькове музыкант заявил, что его абсолютно не интересует должность президента.

«Меня интересуют лишь изменения в стране», — сказал певец.

По словам музыканта, политическая культура украинцев оставались на уровне 1991 года.

«Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача — говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель», — сказал музыкант.

Многие интернет-пользователи весьма одобрительно восприняли решение певца не участвовать в президентской гонке.

«Молодец! Не разочаровал !», «Вакарчук — национальное сокровище Украины! Правильное решение», «Каждому нужно заниматься тем, что умеет, поэтому Вакарчук должен заниматься исключительно музыкой)», — пишут комментаторы.