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Климкин рассказал, при каких условиях возможно двойное гражданство для украинцев

30.10.2018 17:21
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Климкин рассказал, при каких условиях возможно двойное гражданство для украинцев

Украинское общество должно рассмотреть вопрос о том, чтобы граждане Украины могли иметь несколько гражданств. Об этом журналистам сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает "Диалог.UA".
Ранее Климкин поставил точку в вопросе о венгерских паспортах. Он пояснил, что в стране давно назрел вопрос о двойном гражданстве для граждан, однако во время необъявленной войны с Россией не может быть речи о том, чтобы украинцы имели возможность получать к украинскому паспорт РФ. Также они призвал всех граждан Украины сдать паспорта Российской Федерации. Все остальные должны принять участие в обсуждении вопроса о двойном гражданстве. При этом Климкин отметил, что военные по-прежнему не смогут получить двойное гражданство и это является важнейшим условием при обсуждении данного вопроса. Он добавил, что пока носители двойного гражданства в Украине нарушают законодательство. Также Климкин уверен, что государственные служащие также не могут получать двойное гражданство.



Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, украинец
 
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