Командующий ВМС: В Азовском море хорошо вооружены 24 корабля

30.10.2018 08:33

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал, сколько сегодня кораблей и катеров находятся в Азовском море, а также констатировал, что ситуация остается напряженной.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», передают novosti.dn.ua.

«С точки зрения военных, ситуация в Азовском море, которая сложилась сейчас, очень напряженная. Как уже было сказано Госпогранслужбой, там находится около 120 (украинских – ред.) кораблей и катеров, но таких, которые могут действовать или обслуживать суда и имеют вооружение - всего 36. Имеющих достаточно вооружения - 24. Мы нарастили усилия, мы перебросили туда пока катерную группу, которая уже выполняет задачи боевой службы», - сказал Воронченко.

По его словам, все это влияет на ситуацию с безопасностью в Приазовье, торговлю и судоходство. Воронченко добавил, что за последнюю неделю остановок украинских судов не происходило.

«Я считаю, что дальнейшая эскалация может быть проведена в Черном море», - спрогнозировал Воронченко.

12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите национальных интересов в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Решение СНБО предусматривает развертывание боевых частей на Азовском побережье.

Европейский Парламент на пленарном заседании в Страсбурге 25 октября принял резолюцию, в котором указывается нарушение Российской Федерацией международного морского права в Азовском море.

Ранее Россия направила два корабля береговой охраны ФСБ для увеличения численности своих надводных сил в Азовском море.

Кроме этого, Минобороны РФ получило на 20 лет часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, в 65 км от Мариуполя.