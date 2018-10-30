- Тимошенко создаёт «военный кабинет»14:33
- Пенсію платити ми вам більше не будемо! Андрій Рева повідомив українцям несподівану новину13:48
- В правительстве объяснили, почему выросла цена на газ12:03
- РФ может позариться на новые территории Украины - МИД Украины предупредил об опасности11:52
- Командующий ВМС: В Азовском море хорошо вооружены 24 корабля08:33
- Найти работу в 45 лет в Украине все еще очень сложно: почему буксует закон о квотах07:42
- Синоптик розповіла якої погоди українцям чекати у вівторок, 30 жовтня22:19
- ВСУ получили семь БТР из отечественной брони21:39
- Вакарчук наконец рассказал, будет ли он идти в президенты: ответ поразил многих21:17
- В «ДНР» «повышение» зарплаты бюджетникам оборачивается массовыми сокращениями21:01
Командующий ВМС: В Азовском море хорошо вооружены 24 корабля
Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал, сколько сегодня кораблей и катеров находятся в Азовском море, а также констатировал, что ситуация остается напряженной.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», передают novosti.dn.ua.
«С точки зрения военных, ситуация в Азовском море, которая сложилась сейчас, очень напряженная. Как уже было сказано Госпогранслужбой, там находится около 120 (украинских – ред.) кораблей и катеров, но таких, которые могут действовать или обслуживать суда и имеют вооружение - всего 36. Имеющих достаточно вооружения - 24. Мы нарастили усилия, мы перебросили туда пока катерную группу, которая уже выполняет задачи боевой службы», - сказал Воронченко.
По его словам, все это влияет на ситуацию с безопасностью в Приазовье, торговлю и судоходство. Воронченко добавил, что за последнюю неделю остановок украинских судов не происходило.
«Я считаю, что дальнейшая эскалация может быть проведена в Черном море», - спрогнозировал Воронченко.
12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите национальных интересов в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Решение СНБО предусматривает развертывание боевых частей на Азовском побережье.
Европейский Парламент на пленарном заседании в Страсбурге 25 октября принял резолюцию, в котором указывается нарушение Российской Федерацией международного морского права в Азовском море.
Ранее Россия направила два корабля береговой охраны ФСБ для увеличения численности своих надводных сил в Азовском море.
Кроме этого, Минобороны РФ получило на 20 лет часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, в 65 км от Мариуполя.
Теги: Украина, Донбасс, Азовское море, СНБО, ВМС, ФСБ, корабли, вооружение, Минобороны, РФ
- Расширение экономической войны: Яценюк рассказал о необычной активности ФСБ в Азовском море
- Оружие из Крыма переправляют на Донбасс через акваторию Азовского моря
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- ВМС Украины готовы открыть огонь в случае провокаций
- Россия перебрасывает к границе с Украиной большое число военной техники
- "Важность "Кентавров" переоценили, разгромив корабли РФ с суши", - эксперт о преимуществах техники ВМС
- Готовятся к «выборам». Боевики изменили свое поведение в зоне ООС13:32
- "Я русскоязычный украинец, живущий на Донбассе..." - признание жителя "ДНР" про Украину13:17
- Старомихайловка попала под обстрел: повреждены 7 жилых домов11:06
- Через 5 суток может остановиться Луганская ТЭС10:04
- «ЛНР»: житель Перевальска пострадал из-за взрыва у своего дома09:44
- Российские наемники несут потери: мощная "ответка" ВСУ организовала пополнение "бригады 200-х" агрессора09:26
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 октября09:05
- По данным украинской разведки, "казаки" проявляют чрезвычайную заинтересованность в общении с местными жителями в ОРДЛО.08:53
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов08:42
- На Донбассе боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли потери08:03
- Тимошенко создаёт «военный кабинет»14:33
- Пассажир рухнувшего Boeing 737 успел отправить жене селфи перед смертью14:15
- Пенсію платити ми вам більше не будемо! Андрій Рева повідомив українцям несподівану новину13:48
- Готовятся к «выборам». Боевики изменили свое поведение в зоне ООС13:32
- "Я русскоязычный украинец, живущий на Донбассе..." - признание жителя "ДНР" про Украину13:17
- В правительстве объяснили, почему выросла цена на газ12:03
- РФ может позариться на новые территории Украины - МИД Украины предупредил об опасности11:52
- Старомихайловка попала под обстрел: повреждены 7 жилых домов11:06
- Авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" остался без ремонта: в России ушел на дно плавучий док, есть пострадавшие. ВИДЕО10:45
- Путина ждут большие проблемы из-за призыва крымчан в армию РФ10:26
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу17:55
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- «Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой
- "Летел" пьяным на скорости 140 км/ч": "министр" "ЛНР" Сидоров устроил резонансное ДТП на КПП "Изварино"
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"
- ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб
- Донецк: с раннего утра слышны звуки мощных обстрелов