Найти работу в 45 лет в Украине все еще очень сложно: почему буксует закон о квотах

30.10.2018 07:42

Трудоустройство украинцев старше 45 лет, потерявших работу, по-прежнему остается делом рук самих украинцев, несмотря на введенные правительством спецквоты для таких людей (действуют с 1 января 2018 года).

Об этом говорят данные Госслужбы занятости и экспертов. В то же время кадровики предприятий уверяют, что у них нет дискриминации при принятии на работу людей старшего возраста, передает segodnya.ua.

Год квот

Напомним, год назад по инициативе Кабмина тех, кому исполнилось 45 лет, отнесли к категории социально незащищенных наряду с инвалидами, родителями детей-инвалидов, родителями-одиночками, участниками боев, демобилизованными и отбывшими наказание. Теперь по Закону "О занятости населения" структуры любой формы собственности с числом работающих 8—20 человек обязаны иметь не менее одного работника возраста "45+", более крупные предприятия — не менее 5% численности. За принятие такого соискателя места через центр занятости фирме возвращают ЕСВ за один месяц, а если для него создано рабочее место не менее чем на два года, то фирма может год не платить за него ЕСВ. HR-менеджер в крупной компании Виктория Петрова разъяснила нам, что за каждый необоснованный отказ в приеме такого работника фирму оштрафуют на две минзарплаты на момент нарушения (сейчас — 7446 грн).

Цифры и факты

Как сообщили нам в Госслужбе занятости, на сентябрь 2018 года из 788 тыс. чел., имеющих статус безработного, 195 тыс. (25%) были старше 45 лет. Трудоустроить удалось всего 60 тыс. чел. "45+" из 549 тыс., нашедших работу через службу занятости, или 11%. Еще 682 (0,1%) человека получили бесплатно ваучер (стоимость 18 410 грн) на переобучение за счет Фонда страхования на случай безработицы, остальные работу так и не нашли. Самые востребованные вакансии для "старичков" — медработник, учитель, инженер по охране труда, электрик, водитель, слесарь, повар, продавец, охранник, дворник, подсобный рабочий. Как видим, не самые высокооплачиваемые — в среднем 4—7 тыс. грн в месяц. Специалисты по подбору кадров утверждают, что введение квоты "45+" мало повлияло на рынок труда.

"Мы оцениваем не возраст, тем более что это запрещено политикой компании, а уровень знаний и подготовки кандидата, — рассказала нам HR-директор крупной агрокомпании Анастасия Зозуля. — Специфика нашей работы такова, что нередко к 45 годам специалист нарабатывает опыт и базу знаний, позволяющие ему быстрее молодых справляться с поставленными задачами. Что касается 5% квоты для 45-летних и старше, то у нас она даже превышена, причем естественным путем, так как на рынке мы давно и текучесть кадров у нас небольшая".

По словам Зозули, сложности с квотой имеют небольшие молодые бизнес-структуры. Это подтвердил нам и директор фирмы по перевозке грузов Василий Коротаев:

"У меня всего 12 человек, молодые мужчины, так как нередко приходится работать по 12—14 часов в сутки, старшие могут не справиться. 55-летнюю уборщицу пришлось сократить, так как заказов стало меньше, но удалось взять 45-летнего водителя вместо уволившегося молодого".

"Отказать можно легко"

HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина подтверждает, что после введения квоты мало что изменилось.

"Люди старше 45 лет указаны в законе почти в самом конце. И из двух кандидатов с одинаковой квалификацией — мать-одиночка или 45-летний мужчина — работодатель должен взять женщину, она стоит выше. Наказать за отказ принять на работу нереально, так как кадровик всегда может утверждать, что кандидат не соответствует по уровню знаний. Порой это правда, поскольку люди старшего возраста не всегда хотят осваивать современные технологии, например, бухгалтерские программы", — говорит эксперт.

По словам Пашкиной, старшее поколение преобладает в промышленности, образовании, медицине, соцслужбах, где не самые высокие зарплаты.