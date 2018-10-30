Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Названы дата и место встречи Порошенко и Путина: впервые за два года

30.10.2018 21:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названы дата и место встречи Порошенко и Путина: впервые за два года

Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин собираются встретится
Президент Петр Порошенко планирует 11 ноября посетить Париж, где будут праздновать 100-летие завершения Первой Мировой войны.
Об этом сообщает politeka со ссылкой на государственного секретаря при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.
«11 ноября в Париже с визитом будет находиться президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны», – сказал он на брифинге.
В тот же день в Париж планирует полететь и президент России Владимир Путин.
Его помощник пока не уточняет детали, отметив, что их «еще предстоит обсудить». Путин может принять участие в торжественных мероприятиях на Елисейских полях и в рабочем завтраке, который организует президент Франции Эммануэль Макрон.
Также издание «Украинская правда» обратилась в Администрацию президента за подтверждением планов Порошенко и комментарием.
Отметим, в 2017 году российские СМИ сообщали, что Петр Порошенко и Владимир Путин с начала 2017 года четыре раза беседовали по телефону, однако контакты не афишировались ни в одной из стран.
Последняя телефонная беседа прошла 21 февраля по инициативе украинской стороны. Разговор длился около 20 минут. Президенты Украины и России последний раз встречались 19 октября в Берлине в рамках нормандского формата.



Теги: Донбасс, Путин, встреча, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх