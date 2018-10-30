Пенсію платити ми вам більше не будемо! Андрій Рева повідомив українцям несподівану новину

30.10.2018 13:48

Міністерство соціальної введе правило, згідно з яким громадянин пенсійного віку має вибрати – або продовжувати працювати, відмовившись від пенсії або ж вийти на пенсію відразу, звільнившись з роботи. Якщо людина і далі буде працювати, пенсію її платити ніхто не буде

Про це повідомив міністр соцполітики Андрій Рева в ефірі одного з українських телеканалів.

Міністр уточнив, що для тих пенсіонерів, які працювали ще деякий час після отримання права виходу на пенсію, виплати будуть підвищеними.

«Після проведення пенсійної реформи, коли пенсія стане достатньою, потрібно встановити правило – або ти працюєш, отримуєш зарплату і виходиш на пенсію трохи пізніше, але пенсія у тебе буде більше. Або ти йдеш відразу і отримуєш пенсію, але не працюєш », – пояснює міністр соціальної політики Андрій Рева.

Джерело stce.biz