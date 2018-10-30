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Тимошенко создаёт «военный кабинет»

30.10.2018 14:33
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Тимошенко создаёт «военный кабинет»

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о начале формирования так называемого "военного кабинета", который будет заниматься развитием "Стратегии мира" для Украины. Об этом она сказала во время очередного форума "Новый курс Украины" в Киеве, 30 октября, передает УП.
Сначала Тимошенко раскритиковала военную доктрину президента Петра Порошенко, отметив, что она нуждается в серьезной доработке, поскольку в ней прописана "полная совместимость" украинской армии со стандартами НАТО.
По ее мнению, это утопия.
"Наша команда начинает создавать настоящие стратегические доктрины и законопроекты, которые будут обеспечивать воплощение их в жизнь по строгому графику и которые будут абсолютно адекватны ко всем глобальным вызовам", - сказала политик.
"Для выполнения этой работы и детальной разработки стратегии мира я объявляю начало формирования военного кабинета", - заявила лидер "Батькивщины".
По ее словам, состав этого кабинета будет обнародован до дня президентских выборов.
При этом Тимошенко поручила координацию формирования военного кабинета экс-нардепу, политическому деятелю Андрею Сенченко.
Она добавила, что события на Донбассе - это стресс-тест, который проверил, как работают ООН, ОБСЕ и другие международные организации, которые должны защищать мир.
По ее мнению, международные институты в случае агрессии против Украины не сработали.



Теги: Донбасс, война, мир, стратегия, Тимошенко
 
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