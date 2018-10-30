В правительстве объяснили, почему выросла цена на газ

30.10.2018 12:03

Так как в 2006–2013 годах были взяты десятки миллиардов долларов взаймы, правительство Украины вынуждено обращаться за помощью к МВФ, условием сотрудничества с которым является поднятие цены на газ для населения. Результатом годичных переговоров стал компромисс: поднятие цены на газ будет почти в три раза меньшим, чем могло бы быть. «Это – вынужденный шаг, чтобы Украина могла дальше развиваться», – сообщает официальный сайт Кабинета Министров Украины.

«Многие помнят то время, когда Украина переживала кризисные 90-е. Стремительная инфляция, задержки с выплатой заработной платы, высокий уровень безработицы, потом первое резкое обесценивание украинской гривны - доллар тогда вырос с 3-х до 5-ти гривен. В 2018 году Украина снова могла бы вернуться в 90-е. В 2006-2013 годах были взяты миллиардные долларовые кредиты, которые не были тогдашней властью направленны на развитие экономики, а были разбазарены и потраченны на «проедание». За это время долг Украины был наращен более чем на 50 млрд долларов. Это годовой бюджет Украины!

Безответственность тогдашних чиновников сделала сегодня заложниками простых украинцев. А теперь пришло время возвращать эти долги - в последующие пять лет государство Украина должно отдать более 30 миллиардов долларов», - сообщает «Правительственный портал».

Нынешнее правительство уже начало снижать долговую нагрузку - впервые за последние годы процент долга к ВВП в долларовом выражении уменьшился. А недавно принятая стратегия предусматривает конкретные шаги по достижению финансовой независимости Украины.

«Но сегодня мы все ещё вынуждены выходить на внешние рынки, перезанимать деньги, чтобы обслуживать наши долги. Для этого стране крайне необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом. Без кредита МВФ страна оказалась бы на грани банкротства. В стране начался бы долларовый хаос и стремительный рост цен на товары и услуги. Государство вынуждено было бы сократить социальные программы и «заморозить» заработные платы и пенсии. Угроза вернуться в 90-е была бы реальной!», - говорится в сообщении на «Правительственном портале».

Переговоры с МВФ были сложными. Кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности. При таких условиях платёжка рядового украинца за отопление должна была бы вырасти на 60%. Правительство на это не соглашалось, приводился основной аргумент: доходы украинцев пока не позволяют платить рыночную цену на газ.

Результатом годовых переговоров стал компромисс, которого удалось достичь только благодаря настойчивости украинского правительства. Вместо 60% цена на газ с 1 ноября 2018 вырастет лишь на 23% - почти в три раза меньше, чем могло бы быть. Соответствующее решение Кабинет Министров Украины одобрил 19 октября 2018.

Это вынужденный шаг, чтобы страна могла дальше развиваться. Но государство защитит тех, кто нуждается в его помощи: малообеспеченные граждане получат субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. А уже с января 2019 году в Украине заработает монетизация субсидий. Украинцы будут получать от правительства «живые» деньги для оплаты коммунальных услуг. Все, что будет сэкономлено благодаря разумному потреблению энергоресурсов, будет оставаться людям.

На правительственную программу «тёплых кредитов» дополнительно выделено 100 млн грн. Это позволит украинцам получить безвозвратную помощь от правительства на энергомодернизацию жилья: замену котлов, утепление, установку счетчиков. «За безответственность политиков в прошлом приходится платить сегодня. И поэтому сейчас – время принимать ответственные решения, которые позволят Украине развиваться и в конце концов стать сильной и успешной страной – такой, какой она заслуженно должна быть», - пишет официальный сайт КМУ.



https://www.kmu.gov.ua/ua/news/chomu-zrosla-cina-na-gaz