Агрессия в Азовском море: в Украине предложили эффективный ответ Путину

31.10.2018 08:45

Власти Украинского государства следует предоставить ответ на все российские казни в акватории Азовского моря симметричным образом, то есть, нужно начать останавливать судна, принадлежащие Российской Федерации.

Как пишет replyua.net, в эфире «Обоз.ТВ» такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов, подчеркнув, что это будет хорошим вариантом решения проблемы агрессии Москвы.



В частности, он отметил, что сейчас руководству Украины нужно задать вопрос, почему же по настоящее время никто такого не сделал? Также эксперт с возмущением заявил: «Да и вообще, я начал бы, наверное, с того что, прежде всего, Верховному главнокомандующему ВСУ нужно определиться – что у нас в Азовском море? Дружба с миром и совместным использованием по договору, или все же у нас там конфликт с конфронтацией, и нужно срочно денонсировать соглашение и требовать от международного сообщества незамедлительного вмешательства в данную ситуацию».



При этом военный эксперт подчеркнул, что если кто-то надеется на обсуждаемый в настоящее время вариант на счет расширения мандата спецмиссии ОБСЕ на Азовское море, то зря, так как это по факту не изменит ситуацию.