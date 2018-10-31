День победы «заменят» на новый праздник: когда будет выходной

31.10.2018 20:38

Проектом закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» о праздничных и нерабочих днях предлагается установить новый праздник – День Европы.

Отмечаться данное мероприятие будет 9 мая вместе с Днем победы. Авторы законопроекта объясняют это тем, что с 2003 года Украина присоединилась к празднованию Дня Европы, который празднуется в нашей стране в третью субботу мая, передает Политека.

Между тем в Европейском Союзе постоянной датой празднования является именно 9 мая, поскольку в этот день, в 1950 году, была провозглашена так называемая «Декларация Шумана» — в честь ее автора, министра иностранных дел Франции Роберта Шумана, который вдохновлялся стремлением избежать в послевоенный период новых разрушительных конфликтов и созданием системы наднациональных органов, которые бы способствовали сближению, защите общих интересов и ценностей европейских государств.

Празднование Дня Европы в Украине одновременно со странами ЕС показало бы общность евроинтеграционных ценностей, общность видения прошлого и будущего нашего континента.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения предложил Верховной Раде Украины данный законопроект принять за основу. В то же время, Главное научно-экспертное управление, проанализировав акт, выразило свои замечания.

Прежде всего, замечания связаны с тем, что в Украине уже сложилась практика празднования Дня Победы (9 мая) и Дня Европы (третья суббота мая) в разный календарный период. При этом ко дню соответствующих праздников на государственном уровне организуются и проводятся широкомасштабные мероприятия.