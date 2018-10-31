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Друг Януковича рассказал о катастрофе Путина: Киев уничтожит «русский мир»
Получение Украиной Томоса способно полностью разрушить будущее «русского мира» и нанести серьезный удар по президену России Владимиру Путину
С таким заявлением в интервью одному из пропагандистских ресурсов выступил бывший народный депутат от Партии регионов и экс-лидер придуманной кремлевскими политтехнологами «Новороссии» Олег Царев.
Он заявил, что «русский мир — это мир, построенный на императиве правды, справедливости, равенства всех перед богом и веры — нашей православной веры. Веры, истоки которой находятся в Киеве. Разрушить единство православного мира — это разрушить будущее русского мира», — сказал Царев.
По его словам, «выход Украины из подчинения Московскому патриархату — еще большая потеря для России, чем потеря Россией Крыма».
«Уничтожение Украинской православной церкви Московского патриархата ставит крест на идее единого Русского мира. Это удар по российской власти и Путину лично», — заявил экс-регионал.
Царев добавил, что для России получение Украиной Томоса является большей трагедией, чем развал СССР, поскольку таким образом «катастрофически снижается вес Московского патриарха, а значит — самой России».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, Путин, катастрофа, Янукович
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- Несподівано знайшлася печатка Донецької міської ради12:47
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