Ельченко: Россия готовится разместить в Крыму ядерное оружие

31.10.2018 16:20

Российская Федерация активно готовит все необходимое для того, чтобы разместить ядерное оружие на территории незаконно аннексированного украинского Крыма. Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом завил постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Константин Ельченко. Он отметил, что для этого Москва усилила свое присутствие на полуострове.



«В оккупированном Крыму активная милитаризация продолжается в полную силу. Россия больше чем вдвое усилила свои военные силы на полуострове и продолжает подготовку крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия, включая переоснащение советских хранилищ для ядерных боеприпасов», - заявил Ельченко.



Кроме того, он добавил, что Россия использует Азовское море как дополнительный канал для поставки оружия своим силам на Донбассе из оккупированной территории Крыма.