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Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков
Знаменитый педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему прививки делать нужно и как лечиться от ОРВИ без антибиотиков, пишет Знай.
Евгений Комаровский ответил на главный вопрос большинства родителей - как вырастить здорового и счастливого ребенка.
По его словам, большинство людей не знают даже, что такое простуда.
Простуда — это болезнь, связанная с переохолоденням организма. Но чем, на самом деле, люди болеют — острые респираторные заболевания, а также грипп.
Наш организм, наш иммунитет сам себя спасает, убивая вражеские бакерии и инфекцию.
Чтобы быстро побороть ОРВИ нужно помнить, что не золотые таблетки нас спасут, а правильный ход действий — не переедать, много пить и тепло одеваться, дышать свежим воздухом и за несколько дней все будет в порядке.
То же самое касается и детей. Если все правильно сделать, создать им условия, и не запихивать их кучей таблеток.
А, чтобы лекарства были эффективными, нужно запомнить - ребенка нужно правильно одеть и давать много пить.
Вакцинация
Люди перестали бояться, поэтому отказываются от прививок - вот главная проблема на сегодняшний день.
От гриппа есть вакцина! Однако в нашей стране к прививкам относятся очень скептически.
Но так сложилось, что опасных заболеваний люди бояться перестали, а прививок боятся.
"Вы когда видели в последний раз полиомиелит? Никогда! Так, 30 лет назад на планете болело 350 тысяч человек, а в прошлом году на весь мир зафиксировано 17 случаев. А вот корь болели все дети, многие из них умирали. Итак, прививки настолько эффективны, что они практически уничтожили болезни. Прививки - это добро, их нужно делать!" - говорит врач.
Он также добавил, что сейчас существует большое количество вакцин, которые можно самому выбрать. Таким образом с вакцинами не нужно бороться, нужно бороться ЗА них.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, дети, грипп, антибиотик, Евгений Комаровский
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