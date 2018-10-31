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Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков

31.10.2018 14:20
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Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков

Знаменитый педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему прививки делать нужно и как лечиться от ОРВИ без антибиотиков, пишет Знай.

Евгений Комаровский ответил на главный вопрос большинства родителей - как вырастить здорового и счастливого ребенка.

По его словам, большинство людей не знают даже, что такое простуда.

Простуда — это болезнь, связанная с переохолоденням организма. Но чем, на самом деле, люди болеют — острые респираторные заболевания, а также грипп.

Наш организм, наш иммунитет сам себя спасает, убивая вражеские бакерии и инфекцию.

Чтобы быстро побороть ОРВИ нужно помнить, что не золотые таблетки нас спасут, а правильный ход действий — не переедать, много пить и тепло одеваться, дышать свежим воздухом и за несколько дней все будет в порядке.

То же самое касается и детей. Если все правильно сделать, создать им условия, и не запихивать их кучей таблеток.

А, чтобы лекарства были эффективными, нужно запомнить - ребенка нужно правильно одеть и давать много пить.

Вакцинация

Люди перестали бояться, поэтому отказываются от прививок - вот главная проблема на сегодняшний день.

От гриппа есть вакцина! Однако в нашей стране к прививкам относятся очень скептически.

Но так сложилось, что опасных заболеваний люди бояться перестали, а прививок боятся.

"Вы когда видели в последний раз полиомиелит? Никогда! Так, 30 лет назад на планете болело 350 тысяч человек, а в прошлом году на весь мир зафиксировано 17 случаев. А вот корь болели все дети, многие из них умирали. Итак, прививки настолько эффективны, что они практически уничтожили болезни. Прививки - это добро, их нужно делать!" - говорит врач.

Он также добавил, что сейчас существует большое количество вакцин, которые можно самому выбрать. Таким образом с вакцинами не нужно бороться, нужно бороться ЗА них.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, дети, грипп, антибиотик, Евгений Комаровский
 
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