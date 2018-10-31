Я ухожу с чувством тревоги: Хуг произнес прощальную речь, покидая ОБСЕ

31.10.2018 20:20

Вооруженный конфликт на Донбассе – не закоренелый, не замороженный, его можно завершить, приняв соответствующее решение. Однако по обе стороны линии разграничения не хватает на это воли. При этом обычные люди уже не будут терпеть насилия над собой. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 октября, на брифинге в Киеве заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Он напомнил, что сегодня проводит последний брифинг в качестве первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине. «Как и каждый, кто работает в ОБСЕ, я должен оставить свою должность после 10-ти лет службы в организации», – пояснил Хуг.

Замглавы Миссии напомнил, что он на протяжении последних четырех лет регулярно освещал отчеты ОБСЕ по ситуации на Донбассе. «Но мало что изменилось за это время. Через 4 года после договоренностей о прекращении огня, как свидетельствуют события прошлой недели, стороны до сих пор нарушают те самые договоренности. Они не отвели вооружение, они не развели силы и средства, и они не провели разминирование. Мирные жители и дальше расплачиваются за это, как и на протяжении этих страшных 4-х лет, для многих это была самая страшная цена», – отметил Хуг.

Также на протяжении последних лет тянется череда обещаний, данных людям, «многие из которых уже погибли или получили ранения». «Нужно задуматься лицам, ответственным за принятие решений, которые давали обещания людям с обеих сторон линии соприкосновения – народу Украины. Везде, куда приезжают патрули СММ ОБСЕ, особенно ближе к линии соприкосновения, люди говорят только одно – они хотят мира. Особенно после начала вооруженного конфликта летом 2014 года именно это желание мира побудило к подписанию Минских соглашений. Однако этот конфликт не исчез. Единственное, что изменилось за последние годы – готовность реализовать чаяния людей. Соглашения подписаны. Механизмы разработаны. Иногда даже обязательства выполняли. СММ ОБСЕ готова и имеет возможность провести верификацию всего процесса. Но отсутствует воля, чтобы положить конец этому насилию», – акцентировал Хуг.

«Я оставляю эту должность со смешанными чувствами. Несмотря на то, что мы сделали, несмотря на размещение более 700 гражданских наблюдателей, сотни бронированных транспортных средств для их защиты, а также технологий, чтобы помочь в их работе. Несмотря на круглосуточную самоотдачу и привлечение, пот, иногда и кровь невооруженных гражданских наблюдателей... Я говорю это с мыслью о семье Джозефа Стоуна – погибшего прекрасного молодого человека, который был врачом ОБСЕ. Несмотря на все это – насилие не прекращается. Люди до сих пор гибнут. Воля, которая необходима для разрешения данного конфликта, явно не проявляется. Учитывая это, после 4,5 лет работы в СММ ОБСЕ я ухожу с чувством тревоги и грусти», – сказал первый замглавы Миссии.

«Но я ухожу и с надеждой. Я до сих пор вижу свет в конце туннеля», – дополнил он.

Хуг уверен, что этот конфликт «не закоренелый, не похороненный и не замороженный» – его можно завершить, приняв соответствующее решение. «Пока ответственные за это на верху не нашли мужества принять такое решение, превознося личные интересы над интересами людей. Мы же, СММ ОБСЕ, видим на местах людей, готовых положить конец этому насилию. Мы видим готовность к конструктивному взаимодействию для решения проблем на местном уровне... Мы все чаще видим, что по обе стороны линии разграничения украинцы берут контроль над своими судьбами в свои руки, они больше не хотят ждать», – заключил он.

Хуг напомнил, что очень много мирных граждан лишились имущества, нормальных условий жизни, и они уже не могут и не будут это терпеть: «Многие раздражены не из-за иных людей за линией соприкосновения (они понимают, что это их общая беда). Они знают, что насилию нужно положить конец, и они четко и громко этого требуют… Тем, кто может остановить насилие, следует прислушаться к многочисленным фактам, которые мы установили в течение 4,5 лет. Факт заключается в том, что люди вышли за рамки банальных разговоров, людям надоело проживать прошлое заново, они уже не могут выдерживать, что их дети гибнут на игровых площадках. Факт и в том, что им надоело, что их жизнь переполнена ограничениями, перемещениями, разрушениями и смертью», – акцентировал представитель ОБСЕ.

«Факт, который переполняет меня надеждой, заключается в том, что обычные люди больше этого не принимают. С них хватит. Они – не пешки. Их нельзя переставлять на чьей-то шахматной доске. Они – люди, и требуют, чтобы это насилие остановилось», – резюмировал Хуг.

Источник: https://dnews.dn.ua