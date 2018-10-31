Как изменится коммуналка для украинцев: эксперт сделал печальный прогноз

31.10.2018 10:45

Украинцам следует подготовится к худшему — тарифы резко взлетят

С 1 ноября тарифы на голубое топливо в Украине вырастут на 23,5%.

Эксперт рассказал, как это отразится на кошельках украинцев.

«В себестоимости производства тепла доля газа составляет ориентировочно 70%. То есть если он дорожает на 23%, то стоимость тепла и горячей воды должна вырасти на 12 — 15%», — рассказал Тарас Галайда.

Однако, не все так просто, и прирост цены может быть гораздо выше.

«Каждое теплоснабжающее предприятие захочет «накрутить» себе как можно больше. Вот и повышение цен может быть большим», — сообщил Галайда.

Кроме того, эксперт уверен, что к концу года задолженность населения за коммунальные услуги дойдет до 55 — 60 миллиардов гривен.

Ранее мы сообщали, что повышение стоимости горячей воды и отопления может быть введено уже в начале зимы этого года.

Такую предположительную дату повышения цен на коммуналку назвал Министр социальной политики Украины во время правительственного заседания.

По его словам, первое повышение цен на коммунальные услуги можно ожидать не ранее первых чисел декабря. Также, по предварительным расчетам, поднятие цен составит около 16%.

При этом поводом для поднятия цен может стать то, что около 70% тарифа каждой из обозначенных услуг составляет стоимость газа. Именно из-за этого следует провести перерасчет коммунальных платежей. Напомним, ранее правительство подняло цены на газ снова.

Согласно официальным заявлениям уже в начале следующего месяца стоимость газа для украинцев поднимется на 23%. При этом второго подорожания газа до конца этого года быть не должно.

В правительстве в свою очередь заявили, что на повышение цен пришлось пойти из-за того, что Украине следует решить проблему с долгом на 50 миллиардов долларов, которые накопились за восьмилетний период (с 2005-го по 2013 год). Также известно, что МВФ готов выделить стране еще около четырех миллиардов долларов.

При этом в Фонде также заявили о согласовании с украинским правительством новую программу, длительностью которой составляет 1 год и 2 месяца. Данная программа сможет заменит действующую программу расширенного финансирования, которую утверждали еще три года назад, в марте 2015 года.

Источник: https://politeka.net