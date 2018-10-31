Обязательный медосмотр: новые правила добавят водителям головной боли

31.10.2018 09:00

В 2018 году украинские водители часто сталкиваются с нововведениями в законодательстве, одним из таких стало обязательное прохождение медосмотра. Более того, украинцам показали перечень заболеваний, с которыми некоторым вообще запретят садиться за руль.

Соответствующий приказ, который обяжет всех водителей явиться к врачам, опубликовали на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, водители, которые чем-то больны, например, если имеют сколиоз, геморрой или гипертонию, не смогут водить авто.

Также есть еще перечень противопоказаний, которые ставят под вопрос выдачу водительских прав:

плохой слух,

грыжа

шрамы

воспаление слезного мешка,

проблемы с сердцем и сосудами,

давление,

эндокринные нарушения,

доброкачественные опухоли.

Если у водителя есть глаукома или проблемы с сердцем, медосмотр нужно проходить ежегодно.

Представители ведомства заявляют, что в некоторых ситуациях, выдача прав решается в "индивидуальном порядке".

Водителей, которые уже не первый год за рулем, должны проходить медицинский осмотр каждые десять лет после выдачи прав, или просто заменить удостоверение.

Источник: https://from-ua.com