Прекращение доставки пенсий в Украине: Эксперт рассказал, как избежать проблем с выплатами

31.10.2018 08:15

После заявления руководства «Укрпочты» о прекращении доставки пенсий могут возникнуть проблемы с выплатами. В этой ситуации вполне реально найти компромисс, но нужно менять подход к решению проблемы. Об этом рассказал экономический эксперт Олег Гавриш, передает «Слово и Дело».

«Руководство "Укрпочты" видит компанию современной и без социальной нагрузки. Гройсману не нужны волнения, проблемы с пенсионерами, и он требует, чтобы компания работала так, как и раньше. Но учитывая то, как она раньше работала, разговор скорее не о деньгах, а о том, что она выполняла какую-то социальную функцию», – подчеркнул эксперт.

Гавриш отметил, что отделения «Укрпочты» действительно терпят убытки, а отделений много, поэтому потери большие. Если же рассматривать «Укрпочту» как компанию, то она никогда не станет прибыльной и эффективной, если у нее останутся такие отделения, которые несут убытки.

«Сейчас новая эра. Есть банкоматы, карточки, которыми можно рассчитываться за все. С распространением карточек, когда терминалы появятся и в селах, а это уже понемногу происходит, все будет по безналичному расчету. Можно установить банкоматы, поручить, например, "Ощадбанку" соответствующую программу, и через него распределять выплаты», – разъяснил экономист.

По его словам, над этой системой нужно работать или признать, что «Укрпочта» никогда не будет нормальной компанией, а только будет выполнять социальную функцию. «В принципе, даже говорили, мол, пусть гендиректор увольняется, а компания остается социальной. Нужен человек, который будет делать то, что устроит пенсионеров. В общем, стандартный конфликт, который показывает, как люди относятся к госсобственности. Гройсман к ней относится как к той, что должна решать социальные проблемы. Смелянский – как к современной компании, которая должна быть прибыльной, эффективной, чтобы потом продать», – добавил Гавриш.

Эксперт подчеркнул, что обо всем можно договориться. Например, чтобы еще год работали отделения, за это время было поручено «Ощадбанку» выстроить определенную схему для выплат в регионах.

«Тем более безналичные расчеты проще контролировать, а "Ощадбанк" – точно не тот банк, где-что-то исчезнет. Было много кризисов, но проблем не было», – резюмировал Олег Гавриш.

Напомним, «Укрпочта» намерена с 1 января 2019 года прекратить доставку пенсий на дом, если не добьется повышения тарифа на данную услугу до ноября.

Источник: https://dnews.dn.ua