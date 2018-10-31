Путин сменил тактику войны: уничтожает Украину путем переманивания

31.10.2018 20:45

Российский агрессор решил уничтожать Украину другим путем, сманивая ее граждан в "империю".

Глава Российской Федерации в среду, 31 октября, подписал новую редакцию Концепции миграционной политики. Всем, кто мечтает о российском паспорте, новый документ облегчит процедуру его получения, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Коммерсантъ". "Заботливый" Путин решил протянуть руку помощи русским, которых "запугивают и терроризируют" в украинском государстве и балтийских странах за их стремление сохранить свои национальные корни.

Хозяин Кремля возмущен такими нарушениями прав на свободу слова и грубым попранием традиций, поэтому решил "защитить" несчастных от жесткого давления. Инновация Кремля предусматривает отмену экзамена на знание русского языка для украинцев, которые стремятся получить гражданство РФ.

Путин полагает, что такой шаг привлечет в "империю" миллионы русскоязычных людей с постсоветского пространства. Также агрессор вновь разозлил украинцев своим циничным заявлением по аннексированному Крыму.



Источник: www.dialog.ua