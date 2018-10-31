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Шведы массово вживляют микрочипы под кожу: ученые рассказали об опасности имплантации

31.10.2018 09:48
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Шведы массово вживляют микрочипы под кожу: ученые рассказали об опасности имплантации

Жителям Швеции начали массово имплантировать микрочипы под кожу, с помощью которых можно открыть входную дверь или предоставить билет на поезд.

Шведам под кожу между большим и указательным пальцами руки вживляют микросхемы длиной в два сантиметра. Однако вскоре чипы будут имплантировать и в голову, передает "Диалог.UA" со ссылкой на DW Ukrainian.

Перспективы с микрочипами вовсе не кажутся радужными защитникам конфиденциальности, которые опасаются краж и утечки данных из-за реализации подобных технологий. В свою очередь исследователи ЕС предупреждают об опасностях вживления микросхем, в частности возможность управления людьми и способность влиять на их поведение. Также эта технология может поделить общество на природных и неприродных людей. Природные люди будут категорически отказываться от любых способов технических оптимизаций своего тела.

Ранее эксперты сделали сенсационное заявление о бессмертии человечества. Также исследователи создали препарат, который продлевает срок жизни в два раза.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, кожа, опасность, имплант
 
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