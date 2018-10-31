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Архив - Украина

Украине нужно готовиться к худшему. Названа цель Путина

31.10.2018 13:15
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Украине нужно готовиться к худшему. Названа цель Путина

​Основной целью России является полный срыв планов Украины вступления в Европейский Союз и НАТО с параллельным ослаблением и нестабильностью украинского правительства.

В Азовском море Москва преследует аналогичную цель подрыва портовых и экономических основ Украины. Об этом в комментарии изданию "Апостроф" заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он отметил, что действия украинской армии в схватке с российскими военными были впечатляющими.

Однако Россию в целом устраивает сложившаяся ситуация на Донбассе, позволяющая заблокировать украинское вступление в Евросоюз и НАТО. Американский генерал подчеркнул, что Москва пытается установить доминирование в Черноморском регионе, подрывая украинские ВМС и экономическую основу Украины в Азовском море с помощью сооружения Керченского моста и блокировании украинских портов в Мариуполе и Бердянске.  

Ранее стал известен план возврата полного контроля Украине над Азовским морем, что напугало Кремль.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Азовское море
 
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