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Венгрия раскрыла свои планы касательно будущего украинского Закарпатья
Глава Министерства иностранных дел Венгрии заявил о том, что Будапешт не намерен внедряться в границы Украины или изменять их.
Он отметил, что Будапешт заинтересован в добрососедских отношениях с Украиной. Однако так ли это, покажет только время. Венгрия заявила, она не намерена менять границы современной Украины на фоне возникшего спора о законе об образовании, что вызвало кризис в отношениях с Украинским государством. Информация поступила со стороны издания "Российский Диалог", передает "Диалог.UA".
Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто не соглашается с тем, что у Венгрии есть агрессивные планы по поводу изменения границ или тем более захвата отдельной области Закарпатья. "Я отрицаю все обвинения, которые говорят о том, что Венгрия занимается ревизионизмом.
Это обвинения глупые, а также ложные. Венгрия не ревизионист. Такие обвинения исключаются мною", - сообщил Сийярто. Дипломат сообщил, что Будапешт интересуют исключительно добрососедские отношения с Украиной. Сийярто сказал также по поводу уверенности насчет того, что Киев сможет упростить жизнь национальным меньшинствам.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Венгрия, Закарпатье
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