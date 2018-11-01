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Беженцев с Донбасса начали массово выгонять из России: причина поразжвет
Из России начали выгонять беженцев с Донбасса, сбежавших на территорию РФ после начала боевых действий в 2014 году на оккупированной россиянами территории. Информацию об этом сообщило влиятельное российское издание "Коммерсант", ссылаясь на обращение украинских граждан, рассказавших о появлении новой проблемы от российских властей.
Выяснилось, что украинских беженцев больше не хотят видеть в России, им отказывают в продлении статуса беженца и временного убежища на территории РФ, вынуждая вернуться назад в Украину. Без регистрации беженцы не могут устроиться на работу, а значит лишаются средств к существованию и вынуждены уезжать.
Более того, в Украину депортируют даже боевиков "Л/ДНР", которые после возвращения идут под суд и получают тюремные сроки за терроризм. Указанную информацию подхватили пользователи социальных сетей - новость вызвала ажиотаж и новые порицания за глупость и наивность, которые жители оккупированной части Донбасса показали, доверившись в 2014 году обещаниям "русского мира" защитить их.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Украина, Россия, Донбасс, беженцы
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