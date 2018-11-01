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Правительство назначило нового главу Пенсионного фонда

01.11.2018 11:35
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Правительство назначило нового главу Пенсионного фонда

Кабинет Министров 31 октября уволил председателя Пенсионного фонда Алексея Зарудного.

На его место был назначен Евгений Капинус, передают Українськi Новини.

«Евгений Капинус утвердительно ответил на вопрос о его назначении председателем Пенсионного фонда», — говорится в сообщении.

Ранее он занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь текущего года. До этого он работал заместителем министра финансов.

Капинус родился 1 февраля 1978 года, в 2000 году закончил Черкасский институт управления. С 2003 года работал главным консультантом отдела по вопросам структурных изменений и инфраструктуры рынка в Администрации Президента. С 2005 года начал работать в Главной службе социально-экономического развития Секретариата Президента, где занимал руководящие должности.

С 2010 по 2011 года был советником вице-премьер-министра секретариата Кабинета Министров, а затем работал координатором в Координационном центре экономических реформ при Президенте. В 2015 году возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабмином.



Теги: Украина, Донбасс, пенсионный фонд, Кабмин, назначение, Минфин
 
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