Правительство назначило нового главу Пенсионного фонда

01.11.2018 11:35

Кабинет Министров 31 октября уволил председателя Пенсионного фонда Алексея Зарудного.

На его место был назначен Евгений Капинус, передают Українськi Новини.

«Евгений Капинус утвердительно ответил на вопрос о его назначении председателем Пенсионного фонда», — говорится в сообщении.

Ранее он занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь текущего года. До этого он работал заместителем министра финансов.

Капинус родился 1 февраля 1978 года, в 2000 году закончил Черкасский институт управления. С 2003 года работал главным консультантом отдела по вопросам структурных изменений и инфраструктуры рынка в Администрации Президента. С 2005 года начал работать в Главной службе социально-экономического развития Секретариата Президента, где занимал руководящие должности.

С 2010 по 2011 года был советником вице-премьер-министра секретариата Кабинета Министров, а затем работал координатором в Координационном центре экономических реформ при Президенте. В 2015 году возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабмином.