Синоптик рассказал, когда Украину засыплет снегом

01.11.2018 19:35

Народный синоптик Леонид Горбань предупредил, чего стоит ожидать от последнего осеннего месяца. Он прогнозирует, что уже через неделю, 7 ноября, ожидается значительное похолодание и мокрый снег. Тем не менее, температурные перепады пройдут не только в ноябре, но и в течение всей зимы.

Так с 7 по 9 ноября в Украине следует ожидать первые морозы и мокрый снег с дождем. Температура снизится от -1 до -2 градусов. С 11 по 14 числа температура от 0 до 2 градусов мороза. А вот уже 14 — 16 вернется плюсовая температура до 4 градусов тепла. По словам Горбаня, затем снова следует ожидать похолодание — до 3 градусов мороза.

С 20 по 23 ноября ожидается плюсовая температура, и с 23 по 27 — морозы усилятся, температура в Украине снизится до -5, возможно, -8 градусов.

В этот период следует ожидать затяжные дожди со снегом. Самый первый снег, который выпадет 27 ноября, по словам народного синоптика, продержится недолго. Его смоют дожди уже на следующий день. А вот приход настоящей зимы синоптик пообещал лишь 16 — 17 января.

«Первый нормальный снег выпадет 27 ноября, но он пролежит недолго и уже на следующий день его смоют дождь и мокрый снег. Первый снег, который продержится несколько дней, ожидается аж в последних числах декабря. Правда, и он пролежит только до первых чисел января» , — добавил Горбань.

Источник mhub.top