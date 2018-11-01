Скандальный Хуг нагло переложил всю ответственность и расследование о гибели представителя ОБСЕ на Украину

01.11.2018 09:36

Уже бывший первый заместитель председателя СММ ОБСЕ отметился очередным скандальным заявлением в сторону украинского государства и его властей.

Александр Хуг заявил, что специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе передает материалы расследования о гибели члена этой миссии Джозефа Стоуна, который погиб в апреле прошлого года на оккупированной территории Луганской области, следователям Украины, сообщает "Диалог.UA".

Хуг уведомил, что несмотря на то, что данный инцидент случился на неподконтрольной украинским властям территории, расследование этого уголовного дела якобы находится в компетентности украинского государства.

Он подчеркнул, что миссии туда якобы "сложно" получить доступ, если вообще возможно, но все факты, которые были установлены работниками скандальной СММ ОБСЕ, в том числе обломки автотранспорта, где находился Джозеф Стоун, они сделали "доступными".

Напоследок он в наглой форме добавил, что все выводы насчет этого ЧП якобы должны делать именно в Киеве.