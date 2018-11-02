- Денисова об освобождении украинских рыбаков: РФ использовала их в своей внешнеполитической игре19:36
- В Украине начнут массово закрывать аптеки, а препараты подорожают19:02
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина18:31
- Они делают это тихо. Лавров озвучил новое обвинение в адрес Украины17:34
- «Жители Донбасса по обе стороны считают себя украинцами». Хуг рассказал о людях в регионе12:29
- Вместо Порошенко будут воевать с Лукашенко. Стрелков сделал неожиданный прогноз12:11
- Журналисты выяснили, как Кремль собирается "подчинить" себе Ахметова и Коломойского11:48
- В ОБСЕ не против "ввода войск Лукашенко в Украину" и других "затей" Бацьки09:31
- 4 дня темноты: под Львовом многоэтажка со стариками и детьми осталась без света08:09
- В Броварах в косметологическом кабинете прогремел взрыв. Есть пострадавшие08:04
Они делают это тихо. Лавров озвучил новое обвинение в адрес Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в «нарушении прав человека» и заявил, что Запад стесняются говорить об этом вслух. Об этом он заявил во время на пресс-конференции по делу о госизмене экс-главреда «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского, пишет ДонПресс.
Лавров отметил, что журналиста «арестовали исключительно за профессиональные обязанности»:
«В конфиденциальных беседах эти мысли доносятся до киевского руководства, и мы знаем, что это именно так: и представители ОБСЕ это делают, и представители ведущих европейских стран. Они делают это тихо… Но именно потому, что они стесняются говорить об этом публично, у киевского руководства создается полное ощущение безнаказанности».
При этом российский министр возложил всю ответственность за «правонарушения» на страны Европы, так как именно они по его мнению поддерживают украинских властей.
Теги: Украина, Донбасс, обвинение, Лавров
- Тарута: Щербань и Тимошенко решили конфликт за 10 месяцев до убийства
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?
- МИД Украины назвало обвинения российских коллег голословными
- ДНРовцы обвинили Украину в обстрелах и «срыве» инспекции на Донецкую фильтровальную станцию
- Приплыли. Евро перевалили за двенадцать
- Путин снова заявил, что в невыполнении Минска-2 виновата Украина
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина18:31
- На Луганской ТЭС осталось угля на один день работы. Часть области может лишиться электричества17:11
- В Докучаевске очередной "большой шмон": въезд / выезд перекрыт террористами, бизнес "дрожит"16:52
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге16:12
- В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт15:48
- "Это полный беспредел", - жители непризнанной "ЛНР" собираются саботировать псевдовыборы15:29
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"15:02
- Через КПВВ «Новотроицкое» пытались вывезти оборудование Донецкой шахты14:49
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины14:26
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"14:17
- Денисова об освобождении украинских рыбаков: РФ использовала их в своей внешнеполитической игре19:36
- В Украине начнут массово закрывать аптеки, а препараты подорожают19:02
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина18:31
- Гниль та розкладання. Як "ополченці Донбасу" самознищуються на передовій та в тилу17:59
- Они делают это тихо. Лавров озвучил новое обвинение в адрес Украины17:34
- На Луганской ТЭС осталось угля на один день работы. Часть области может лишиться электричества17:11
- В Докучаевске очередной "большой шмон": въезд / выезд перекрыт террористами, бизнес "дрожит"16:52
- Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи16:32
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге16:12
- В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт15:48
- Гниль та розкладання. Як "ополченці Донбасу" самознищуються на передовій та в тилу17:59
- Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи16:32
- Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!07:42
- Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года22:25
- Руслан Горовый о войне на Донбассе: Людей под угрозой убийства гонят из дома16:18
- В Украине запретили популярное лекарство для сердца22:10
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины