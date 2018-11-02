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Они делают это тихо. Лавров озвучил новое обвинение в адрес Украины

02.11.2018 17:34
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Они делают это тихо. Лавров озвучил новое обвинение в адрес Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в «нарушении прав человека» и заявил, что Запад стесняются говорить об этом вслух. Об этом он заявил во время на пресс-конференции по делу о госизмене экс-главреда «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского, пишет ДонПресс.
Лавров отметил, что журналиста «арестовали исключительно за профессиональные обязанности»:
«В конфиденциальных беседах эти мысли доносятся до киевского руководства, и мы знаем, что это именно так: и представители ОБСЕ это делают, и представители ведущих европейских стран. Они делают это тихо… Но именно потому, что они стесняются говорить об этом публично, у киевского руководства создается полное ощущение безнаказанности».
При этом российский министр возложил всю ответственность за «правонарушения» на страны Европы, так как именно они по его мнению поддерживают украинских властей.



Теги: Украина, Донбасс, обвинение, Лавров
 
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