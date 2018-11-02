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Под Ровно загорелся поезд с пассажирами: напуганные люди на ходу выпрыгивали из вагона
02.11.2018 07:57
Пожар удалось потушить только через два часа после возникновения. Пострадавший вагон выгорел практически дотла. В ГСЧС по региону сообщили, что пожар произошел в пассажирском поезде сообщением "Удрицк-Сарны-Здолбунов", передает "Диалог.UA".
Инцидент случился днем 1 ноября у станции "Моквин". По счастливой случайности жертв удалось избежать. Люди успели выпрыгнуть из вагона до прибытия спасателей.
В тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава ГСЧС и три единицы спецтехники. Кроме того, на ликвидацию пламени привлекли пожарный поезд.
"Причины пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, Ровно, пассажиры, поезд, возгорание
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