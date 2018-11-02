В Украине начнут массово закрывать аптеки, а препараты подорожают

02.11.2018 19:02

Совсем скоро в Украине резко сократится аптечный рынок, что, как считают эксперты, спровоцирует подорожание лекарственных препаратов на 15%. Также лекарственные препараты будут дорожать из-за курса доллара. Как информирует replyua.net со ссылкой на Вести, через несколько дней комитет Верховной Рады по здравоохранению рассмотрит законопроект, направленный на ликвидацию сетевых монополий на аптечном рынке.

В частности, документ ограничивает минимально допустимое расстояние между аптеками 500 м вместо существующих 140 м. Также предлагается ликвидировать аптечные сети. Отдельным предпринимателям позволят держать одну аптеку, а компаниям — не более четырех и только в рамках одной области говорится в заявлении. Также отмечается, что открывать аптеки смогут лишь те граждане, которые имеют медицинское образование. Ситуацию прокомментировали во Всеукраинской аптечной палате.

По словам представителей, если законопроект будет принят, доступность аптек для инвалидов резко сократится, поскольку будет ограничено расстояние между аптечными пунктами. Кроме того, среди розничных аптек снизится конкуренция, и цены на лекарства начнут регулировать не рыночной наценкой в 10%, а только государственной, которая достигает 25%.