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Вместо Порошенко будут воевать с Лукашенко. Стрелков сделал неожиданный прогноз
Власти России намерены переключится с Украины на Беларусь.
Об этом на своей странице написал эк-командир подразделений НВФ ОРДО Игорь Гиркин-Стрелков, передает donpress.com.
По словам Стрелкова, в Кремле ходят слухи, что кандидатура Лукашенко перестала устраивать российскую власть. Он пишет:
«В ставке Наногениев бродят упорные слухи, что вместо Порошенко будут воевать с Лукашенко. Поскольку он — не лучший выбор Белоруссии, а фамилия все равно похожая.
ВотЪ.
Впрочем, в последнее время любые разговоры такого рода воспринимаются даже не скептически… — перед нами разыгрывается какой-то предельно убогий водевиль с элементами садо-мазо-шоу…
Но есть „одно но“: все вип-артисты остаются в живых, хоть и „имеют“ друг друга в самых разных позах.
А вот зрители — массово умирают по-настоящему».
Теги: Россия, Донбасс, война, Беларусь, прогноз, Порошенко, Стрелков, Лукашенко, НВФ
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