Журналисты выяснили, как Кремль собирается "подчинить" себе Ахметова и Коломойского

02.11.2018 11:48

Российская верхушка Кремля решила склонить на свою сторону украинских олигархов путем введения санкций против их окружения.

Об этом сообщает издание "Апостроф", передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что 1 ноября 2018 года Кремль ввел санкции против Украины. Под эти санкции, как оказалось, попали те, кто заявлял о своей проукраинской позиции и действовал против влияния РФ в Украине. Отмечается, что Кремль не просто так не внес в санкционный список главных олигархов страны Кломойского и Ахметова.

По мнению журналистов издания, в Москве дали предупредительный сигнал влиятельным олигархам, чтобы те определились: на чьей они стороне и кого поддерживают.

Напомним, что под российские ответные санкции против Украины попали бизнесмены, которые напрямую связаны с Ахметовым и Коломойским. Юрий Рыженков возглавляет компанию "Метинвест" и является близким соратником донецкого олигарха. А Геннадий Боголюбов, Геннадий Корбан и Алексей Мартынов входят в ближайшее окружение Коломойского и ведут с ним общий бизнес.

Также под санкции попали принадлежащие олигархам предприятия ПАО "Криворожский железорудный комбинат" и "Днепразот".

Напомним, что санкционный список РФ в будущем может быть увеличен и в него могут добавить других физических и юридических лиц.