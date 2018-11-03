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Аваков: с 1 января минимальная зарплата полицейского достигнет 9200 гривен
Руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, о чем сообщает replyua.net со ссылкой на обнародованное на сайте МВД Украинского государства сообщение, во время рабочей поездки в Черновицкую область, заявил, что заработная плата сотрудников полиции Украины, а также спасателей с первого дня 2019 года вырастут на тридцать процентов.
Согласно словам главного правоохранителя Украины, с 1 января МВД запускает новые механизмы соцобеспечения сотрудников полиции и спасателей, среди которых повышение заработных плат, осуществление выплаты компенсаций за наем жилища, и система финансового лизинга на покупку своей собственной недвижимости. Таким образом, Арсен Аваков заявил: «В соответствии с постановлением правительства мы подняли заработную плату для сотрудников полиции и спасателей на тридцать процентов. С первого января 2019 года минимальная зарплата спасателя составит девять тысяч гривен, а полицейского 9200 гривен».
Помимо прочего министр добавил, что с нового года также вводится в действие механизм компенсации за наем жилья. Таким образом, глава МВД подчеркнул: «В случае, если вы снимаете в аренду в райцентре жилье и не имеет своей квартиры, государство, помимо выплаты заработной платы, компенсирует вам затраты за наем жилья. Именно таким образом мы будем помогать вашему материальному положению. Компенсация будет еще больше увеличена в том случае, если у вас есть семьи и дети». По его словам, компенсация государством за аренду жилья составит от 1900 до 2900 гривен в райцентре и от 2900 гривен до 4300 гривен – в городе областного значения.
Теги: Донбасс, минимальная зарплата, полицейский, Аваков
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