Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Целью Дениса Пушилина было «содействовие укреплению и возрождению Украины»

03.11.2018 08:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Целью Дениса Пушилина было «содействовие укреплению и возрождению Украины»

В Интернете появились снимки агитационной листовки, в которой представлена краткая биография кандидата на пост «главы ДНР» Дениса Пушилина. Фото были опубликованы в Twitter пользователем БыльБылева.

В частности, избирателям сообщают, что Пушилин родился в Макеевке (ныне неподконтрольной), учился в местном городском лицее, служил в армии, затем поступил в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры на факультет «Экономика предприятия».

Однако пользователи считают эти сведения не полными, так как приличная часть жизни, целых 12 лет, нынешнего врио «главы ДНР» с 2002 по 2014 год в биографии пропущена. Сказано только, что с 2002 года он совмещал учебу с трудовой деятельностью.

Затем описывается участие Дениса Пушилина в событиях 2014 года и дальнейшие его «достижения», вплоть до сегодняшнего дня, когда он претендует на должность «главы республики».

В тоже время сайт «Миротворец» дает более подробные сведения о жизни и деятельности Пушилина Дениса Владимировича.

«С 2002 года работал в торговой фирме „Солодке життя“. С 2011 — 2013 год являлся функционером движения „МММ“, был волонтером, а затем, когда на основе „МММ“ была создана одноименная партия, Пушилин стал ее членом», — информирует «Миротворец».

Известно также, что в 2013 году была официально зарегистрирована и внесена в Единый реестр общественных организаций всеукраинская партия «Ми маємо мету» (МММ), лидером которой являлся Пушилин. Примечательно, что согласно заявлению о регистрации, которое подписал Денис Владимирович, партия «Ми маємо мету» ставит перед собой задачу «содействовать укреплению и возрождению Украины как независимого, правового, демократического, суверенного и современного государства». На этот факт обратило внимание издание «Факты» в 2015 году.

Источник  : https://donpres 



Теги: Украина, возрождение, Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх