- Захват Азовского моря: как Европа может остановить беспредел России17:50
- Киев намерен выбить у Москвы 12 миллиардов долларов: названа причина17:12
- Новая услуга для пользователей мобильной связи: уже скоро в Украине16:50
- В Украине началась подготовка к выборам в 123 объединенных территориальных громадах15:14
- Экс-посол США в Украине назвал очевидной войну Кремля в Украине14:43
- Вступил в силу закон о возобновлении кредитования14:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Пересечение линии разграничения: Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово»12:21
- Субсидии 2019.Этапы монетизации.10:57
- Коммунальная удавка затягивается: когда и насколько вырастут тарифы10:42
Целью Дениса Пушилина было «содействовие укреплению и возрождению Украины»
В Интернете появились снимки агитационной листовки, в которой представлена краткая биография кандидата на пост «главы ДНР» Дениса Пушилина. Фото были опубликованы в Twitter пользователем БыльБылева.
В частности, избирателям сообщают, что Пушилин родился в Макеевке (ныне неподконтрольной), учился в местном городском лицее, служил в армии, затем поступил в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры на факультет «Экономика предприятия».
Однако пользователи считают эти сведения не полными, так как приличная часть жизни, целых 12 лет, нынешнего врио «главы ДНР» с 2002 по 2014 год в биографии пропущена. Сказано только, что с 2002 года он совмещал учебу с трудовой деятельностью.
Затем описывается участие Дениса Пушилина в событиях 2014 года и дальнейшие его «достижения», вплоть до сегодняшнего дня, когда он претендует на должность «главы республики».
В тоже время сайт «Миротворец» дает более подробные сведения о жизни и деятельности Пушилина Дениса Владимировича.
«С 2002 года работал в торговой фирме „Солодке життя“. С 2011 — 2013 год являлся функционером движения „МММ“, был волонтером, а затем, когда на основе „МММ“ была создана одноименная партия, Пушилин стал ее членом», — информирует «Миротворец».
Известно также, что в 2013 году была официально зарегистрирована и внесена в Единый реестр общественных организаций всеукраинская партия «Ми маємо мету» (МММ), лидером которой являлся Пушилин. Примечательно, что согласно заявлению о регистрации, которое подписал Денис Владимирович, партия «Ми маємо мету» ставит перед собой задачу «содействовать укреплению и возрождению Украины как независимого, правового, демократического, суверенного и современного государства». На этот факт обратило внимание издание «Факты» в 2015 году.
Источник : https://donpres
Теги: Украина, возрождение, Пушилин
- Межбанк: торги открылись в диапазоне 7,97-7,98 грн за доллар
- Официальный курс валют на понедельник, 26 марта
- Доллар и евро в обменниках резко подорожали
- Межбанк: торги закрылись в диапазоне 7,977-7,98 грн за доллар
- Межбанк закрылся в диапазоне 7,998-8,001 гривен за доллар
- Официальный курс валют на вторник, 31 мая
- "Штрафы" на блокпостах.Боевики наживаются на автомобилистах.17:35
- В оккупированных городах Донетчины критически не хватает врачей16:32
- «Зверское убийство»: в Волновахском районе пьяный мужчиа до смерти забил 78-летнюю женщину16:19
- Россия депортирует в Украину снайпера донецких боевиков15:45
- Боевики арестовали людей Захарченко.15:28
- В Донецке взорвался и сгорел автомобиль14:20
- На Донбассе больше года ликвидируют склад боеприпасов13:40
- Боевики «ДНР» запугивают людей, что после «выборов» закроют блокпосты13:24
- Наблюдателей ОБСЕ не пускают в приграничные районы Донецкой области13:00
- Пересечение линии разграничения: Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово»12:21
- Названы продукты, благотворно влияющие на интеллект18:05
- Захват Азовского моря: как Европа может остановить беспредел России17:50
- "Штрафы" на блокпостах.Боевики наживаются на автомобилистах.17:35
- Киев намерен выбить у Москвы 12 миллиардов долларов: названа причина17:12
- Медики рассказали, какие продукты можно готовить в микроволновке17:01
- Новая услуга для пользователей мобильной связи: уже скоро в Украине16:50
- В оккупированных городах Донетчины критически не хватает врачей16:32
- «Зверское убийство»: в Волновахском районе пьяный мужчиа до смерти забил 78-летнюю женщину16:19
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Россия депортирует в Украину снайпера донецких боевиков15:45
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- Ученые оценили риски развития рака для высоких22:01
- Магнитные бури в ноябре: расписание для метеозависимых людей17:00
- Употребление этих продуктов убережет от болезней сердца12:02
- Эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года с мощными батареями11:01
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ